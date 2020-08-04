Трамп заявил, что Россия, Китай и Индия недостаточно охраняют природу

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия, Индия и Китай недостаточно заботятся об окружающей среде. С соответствующим утверждением глава американской администрации выступил во вторник на церемонии подписания в Белом доме закона об охране национальных парков и государственных земель.

"Сегодня мы делаем самые значительные вложения в наши парки со времен администрации Теодора Рузвельта (1858-1919, занимал пост президента в 1901-1909 годах - прим. ТАСС). Закон предусматривает выделение $900 млн ежегодно фонду по охране водных и земельных ресурсов, - сказал Трамп. - Все американцы могут продолжать наслаждаться парками и дикой природой".

По словам президента, США способны вести природоохранную деятельность без ущерба рабочим и бизнесу. "Мы противодействуем международным судам, которые преследуют американцев, при этом позволяя другим странам безнаказанно загрязнять [окружающую среду], - утверждал глава Белого дома. - Другие страны - Китай, Россия и Индия - не выполняют ту работу, которую следует. А мы делаем это". При этом глава администрации конкретных примеров не привел.

Подписанный Трампом закон предусматривает создание фонда восстановления наследия национальных парков и государственных угодий. Ожидается, что для подобных целей будет создано около 100 тыс. рабочих мест. Кроме того, в течение пяти лет планируется вложить $9,5 млрд в восстановление соответствующей инфраструктуры.