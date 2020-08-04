Власти Нижегородской области планируют открыть кинотеатры и фитнес-центры

"4 августа 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел прямой эфир в своем Instagram-аккаунте. Как отметил Глеб Никитин, переход на второй этап [снятия ограничений, введенных из-за коронавируса], а также открытие фитнес-центров и кинотеатров планируется уже на этой неделе", - говорится в сообщении.

ТАСС, 4 августа. Власти Нижегородской области планируют на текущей неделе разрешить работу кинотеатров и фитнес-центров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства области.

По словам Никитина, на данный момент занято только около 30% коек, предназначенных для лечения больных с коронавирусом. Введен в строй новый корпус инфекционной больницы № 23 в Нижнем Новгороде. Сейчас идет перевод коек в плановый режим. В случае роста заболеваемости будет необходимо перепрофилировать их под лечение больных с коронавирусом в течение 24 часов.

Никитин также рассказал, что область рассчитывает начать новый учебный год в очном формате. "Чем ближе 1 сентября, тем более прогнозируемой становится ситуация с эпидемиологической обстановкой. Сейчас все больше уверенности в том, что с 1 сентября мы начнем учиться в долгожданной очной форме", - цитирует пресс-служба Никитина. По его словам, в школах будут использоваться дополнительные меры безопасности, в частности, планируется проводить термометрию и обеззараживание воздуха.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области за сутки возросло на 109, до 24 345, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Нижегородская область занимает четвертое место в России по количеству выявленных случаев заражения после Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. При этом в регионе уже выздоровели 20 372 человека, или 83,7% всех заразившихся. Умерли, по последним данным, 397 пациентов (1,63%).