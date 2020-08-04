Несовершеннолетний американец не признал вину в массовом взломе аккаунтов Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетний житель Флориды Айвэн Кларк, которому власти США инкриминируют скоординированный взлом аккаунтов в Twitter 15 июля, не признает вину. Об этом свидетельствуют документы, поступившие во вторник в электронную базу суда в округе Хилсборо (штат Флорида).

Как следует из материалов, 17-летний Кларк через адвоката уведомил суд, что он невиновен. Как ожидается, в среду по видеосвязи состоятся слушания, на которых рассмотрят возможность освобождения Кларка под залог до начала процесса.

На прошлой неделе окружная прокуратура во Флориде заявила, что предъявила Кларку обвинения в связи со взломом аккаунтов в Twitter. Ему, в частности, инкриминируется организованное мошенничество, кража личных данных и совершение хакерских атак. Окружной прокурор Эндрю Уоррен назвал Кларка "главным организатором" взлома. Кроме того, обвинения предъявлены другому американцу и второму жителю Флориды.

Прокурор отметил, что законы Флориды дают возможность предъявлять обвинения несовершеннолетним в ряде финансовых преступлений на той же основе, что и совершеннолетним. Если Кларка признают виновным, ему может грозить продолжительное тюремное заключение.

На страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter 15 июля появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно оценкам властей, хакерам удалось получить более $100 тыс.

В компании Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в ноябре.