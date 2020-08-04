Глава ВЦИОМ заявил, что россияне начинают воспринимать харассмент как реальную проблему

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Харассмент (домогательство) становится для россиян реальной проблемой, несмотря на то, что подавляющее большинство граждан не сталкивались с этим. Об этом заявил во вторник глава Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Можно сказать, что проблема харассмента существует, по крайней мере, целый ряд действий, высказываний, взглядов, движений, которые на Западе к этому относят, беспокоят значительную часть наших с вами соотечественников, причем не только женщин, но и мужчин. <…> Можно смело прогнозировать, что проблема харассмента, которую сегодня многие считают искусственной, <…> для большинства наших соотечественников через какое-то время будет восприниматься как вполне серьезная проблема, от которой нужно защищаться, в том числе и посредством суда", - сказал он в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что большинство россиян (87%) никогда не принуждались к физическому контакту на работе, однако каждый десятый (9%) сталкивался с такими проявлениями домогательств. При этом почти половина респондентов (45%) не считает предложение сексуальных отношений и требования сексуального характера в рабочей среде оскорбительным. Другая половина опрошенных придерживается противоположного мнения, такую позицию чаще всего занимают женщины и молодежь, следует из данных опроса.

По словам Федорова, в ходе опроса выяснилось, что большинство молодых людей считают харассмент оскорбительным проявлением, и это отношение проявится через несколько лет. "Чем моложе опрошенный, тем больше он склонен называть такого рода приставания или домогательства оскорбляющими его действиями. Как известно, молодежи принадлежит будущее, хотим мы того или нет, и нам нужно смотреть на молодых людей, понимая, что через 10-20 лет их точка зрения, скорее всего, станет доминирующей", - отметил глава ВЦИОМ.

Вместе с тем Федоров признал, что к заявлениям большинства опрошенных об отсутствии харассмента в их сторону нужно относится с долей скептицизма. "Я хочу обратить внимание, что когда мы задаем вопросы про вообще, "вас вообще оскорбляет или нет?", мы видим, что многих это оскорбляет. А когда мы спрашиваем, "у вас были реальные случаи такого рода?", то значительное большинство говорит "нет". Гораздо сложнее признаться в чем-то не очень приличном и не очень приятном, когда в лоб задают такой вопрос. <…> Поэтому я бы к этим цифрам, тем, кто с никакими формами харассмента не сталкивался, относился бы с трезвой долей скептицизма", - подчеркнул глава ВЦИОМ.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается при проведении опросов общественного мнения касательно опыта употребления наркотических средств. "Мы зачастую про наркотики задаем вопросы, и все говорят, "это очень плохое дело, вредное, опасное, надо запретить и не допускать". "Есть проблема?" - "да, есть". "Есть ли у вас знакомые, которые этим занимаются?" - "есть". "А вы?" - "ни в коем случае!". То есть если задавать прямой вопрос, пробовали ли вы хоть раз даже легкие наркотики, то у нас получаются считанные проценты, что вообще никак не бьется со статистикой, даже официальной. То есть людям трудно признаться в неправовом поведении или поведении, которое их оскорбляет", - сказал Федоров.