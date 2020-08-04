Пирамиды в Египте и Бурдж-Халифе в Дубае осветили в знак солидарности в цвета флага Ливана

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Великие пирамиды Гиза в Каире и самое высокое здание мира - Бурдж-Халифа в Дубае освещены во вторник в цвета флага Ливана после страшного взрыва в Бейруте. Как заявила на своей странице в Twitter администрация Бурдж-Халифа, это сделано в "знак солидарности с братским народом". Египет также выразил соболезнования и передал слова сочувствия ливанскому народу, пережившему трагедию.

"Соболезнования нашим братьям в Ливане! Дай народу Ливана терпения и утешения" - говорится в "Твиттере" Бурдж-Халифы.

Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в порту Бейрута. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировало более 50 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония) из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. Иорданские сейсмологи, зафиксировавшие взрыв, сообщили, что он по мощности эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5.

В результате взрыва погибли 70 50 человек, более 3, 7 тыс. пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. В стране объявлен четырехдневный траур.