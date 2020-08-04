Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ для российских туристов и обвинил черногорскую власть в неуважении. Высказывание украинского дипломата цитирует во вторник черногорский портал IN4S.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах. А для России въезд без дополнительных условий, и это притом, что в России индекс заболеваемости 127,2, а на Украине 72,8. Деньги не пахнут - это старая аксиома, но вопрос и в элементарном уважении", - написал украинский консул.

Ранее Национальный координационный совет Черногории принял решение включить Россию и Азербайджан в "зеленый" список стран, граждане которых могут въезжать на территорию балканской республики. Кабмин страны отметил, что такое решение принято на основе "нужд туристического сектора и национальных интересов Черногории".

Как сообщил ТАСС бывший почетный консул России в Черногории, общественный деятель и политолог Боро Джукич, открытие границ Черногории для российских туристов является политическим ходом черногорской власти перед предстоящими в стране 30 августа парламентскими выборами. Джукич напомнил, что сначала Черногория открыла границы для граждан ЕС, но из Евросоюза никто так и не приехал, наоборот ЕС запретил своим гражданам ехать в Черногорию, потому что эта страна по мнению европейских медиков является зоной повышенной опасности из-за коронавируса. По словам Джукича, решение об открытии границ должно дать черногорским избирателям почувствовать доход от российских граждан перед выборами.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за последние сутки возросло на 60 человек, число жертв возросло до 53. Больше всего заразившихся в столице страны Подгорице, в городах Биело-Поле, Никшич, Цетине, Бар, Котор, Ульцинь и др. По данным медиков, 44 смерти от коронавируса зафиксированы уже во время второй волны эпидемии, начавшейся в июне. В то же время, по мнению специалистов, крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах распространения вируса в стране.

На фоне эпидемии сложилась трудная ситуация в туристическом секторе черногорской экономики. По данным туристической организации страны, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%. По состоянию на 10 июля в стране находилось лишь чуть более 11 тыс. иностранцев, что составило 8% от аналогичных показателей 2019 года.