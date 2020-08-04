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Взрыв в порту Бейрута

"Хезболлах" призвала весь ливанский народ к единству перед общей бедой

Члены движения назвали произошедшее трагедией, спровоцировавшей беспрецедентные разрушения и чреватой опасными последствиями на гуманитарном, социальном и экономическом уровнях

ТАСС, 4 августа. Шиитская партия "Хезболлах" обратилась ко всему ливанскому народу с призывом к единству и солидарности перед общей бедой. Заявление движения, обнародованное во вторник через несколько часов после взрыва в Бейруте, цитирует телеканал Al-Manar.

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"Эта мучительная трагедия, спровоцировавшая беспрецедентные разрушения и чреватая опасными последствиями на гуманитарном, социальном и экономическом уровнях, а также в сфере здравоохранения, требует от всех ливанцев и всех действующих в стране политических и национальных сил единства, солидарности и объединения усилий для преодоления последствий этой беды", - говорится в заявлении.

"Хезболлах" также выразила глубокие соболезнования семьям погибших и поблагодарила сотрудников всех служб, занимающихся ликвидацией последствий взрыва и оказанием помощи пострадавшим.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва не менее 73 человек погибли, более 3,7 тыс. пострадали.

Теги
ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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