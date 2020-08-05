В Азербайджане отменяются СМС-разрешения на выход из дома и открываются пляжи

БАКУ, 5 августа. /ТАСС/. Система электронных разрешений для выхода из дома, введенная с 21 июня в рамках жесткого карантинного режима в 13 крупных городах и районах Азербайджана, отменяется со среды. Правительство республики приняло такое решение с учетом уменьшения в последнее время числа заражений коронавирусом в стране.

Жители городов Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронского, Бардинского, Геранбойского, Гейгельского, Хачмазского и Сальянского районов, входящих в так называемую "оранжевую зону опасности", где фиксируется наибольшее число заражений, отныне могут покидать дома на любое время, не отправляя СМС-обращений на специальный номер электронного правительства. До сегодняшнего дня такое разрешение давалось всего лишь раз в сутки на три часа.

Еще одним послаблением станет открытие со среды пляжей в Баку и Сумгаите. При этом запускается специальный портал и мобильное приложение, с помощью которых можно будет получить информацию о загруженности пляжей и заранее выбрать место для отдыха на побережье Каспийского моря. Это сделано для того, чтобы не допустить скученности людей. Для посетителей разработаны санитарно-гигиенические правила пребывания на пляже, предусматривающие в том числе соблюдение социальной дистанции.

Жесткий карантин сохраняется

Эти послабления вводятся на фоне продления до 31 августа в указанных 13 населенных пунктах жесткого карантинного режима. Ранее его действие было установлено до 5 августа. Власти приняли такое решение в минувший понедельник, учитывая все еще высокую динамику инфицирования и остерегаясь новой волны заражений. Как пояснил на пресс-конференции помощник президента Хикмет Гаджиев, "практика показала, что одномоментные послабления могут привести к повторному всплеску эпидемии". Азербайджан уже столкнулся с подобной ситуацией после снятия карантинных ограничений в мае. Тогда даже поэтапные послабления привели к тому, что к середине июня показатель инфицирования превысил 500 случаев в день и держался на этом уровне более трех недель.

В городах и районах, входящих в зону жесткого карантинного режима, по выходным дням не будут работать все виды общественного транспорта, до конца месяца не возобновит деятельности бакинский метрополитен. Останутся закрытыми крупные торговые центры, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований и игры на открытом воздухе.

На остальной территории страны, где действует особый карантинный режим, также запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и поминки, не разрешается собираться группами более пяти человек.

Статистика по убывающей

Как считают в правительстве, именно благодаря жестким мерам в стране в последнее время удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию. С 16 июля наблюдается постепенное снижение случаев инфицирования. С 19 июля суточное число заражений опустилось ниже 400, а с 1 августа - 300. При этом на протяжении последних почти трех недель число выздоровевших за сутки стабильно превышает количество новых заразившихся, в отдельные дни более чем вдвое.

По данным оперативного штаба при кабинете министров, всего в стране выявлено 32 910 случаев инфицирования коронавирусом (0,3% от общего числа населения), 28 348 человек выздоровели, 473 умерли.