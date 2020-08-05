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Власти Камчатки сократили траты на служебный транспорт для нужд бюджета

Чиновники будут ездить на гостакси с системой ГЛОНАСС, которая через спутники отследит все маршруты и проконтролирует расход топлива.
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© Александр Щербак/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 августа. /ТАСС/. По решению врио главы Камчатки Владимира Солодова чиновники пересядут с персональных служебных автомобилей на гостакси с системой спутникового слежения. Оптимизация правительственного гаража позволит сэкономить почти 21 млн рублей в год, сообщается на сайте краевого правительства.

"Автотранспорт полностью оборудуют системой ГЛОНАСС, которая через спутники будет отслеживать все маршруты и контролировать расход топлива. Персональный транспорт останется только у губернатора и его заместителей. Для остальных гараж будет работать в режиме гостакси. Заявку можно подать через мобильное приложение или по телефону и система направит ближайший свободный автомобиль. В результате оптимизации будут исключены случаи использования служебного транспорта в личных целях, а нагрузка на водителей станет равномерной. Это позволит сократить автопарк на 20 единиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что переход на новую систему работы завершится к 1 октября. Оптимизация работы правительственного гаража позволит высвободить для нужд бюджета края около 21 млн рублей.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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