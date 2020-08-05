"Известия": порядок обезличивания информации хотят внести в закон о персональных данных

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. В закон о персональных данных хотят внести порядок обезличивания информации. Рабочая группа "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика", в которую помимо представителей бизнеса входят Минкомсвязь, ФАС, Госдума и другие, одобрила соответствующие поправки, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на организацию.

Уточняется, что сейчас обработка информации о человеке может вестись в "дополнительных целях", если на это получено согласие или "в статистических или иных исследовательских целях", но тогда необходимо "очистить" данные. Требования и методы обезличивания устанавливает Роскомнадзор.

Как сообщает газета, по мнению центра компетенции "Нормативное регулирование цифровой среды", нынешняя версия проекта сводится к делегированию полномочий на уровень Роскомнадзора. Такой режим регулирования может негативно повлиять на готовность российских технологических компаний инвестировать в развитие рынка больших данных, связанных с персональной информацией. Это приведет к отставанию от конкурентов, работающих в более благоприятных правовых режимах.

Также отмечается, что сейчас методы и требования к "очистке" распространяются только на госорганы, они есть в приказе Роскомнадзора №996 от 5 сентября 2013 года. Но данный документ напрямую не распространяется на бизнес. Минкомсвязь предлагает распространить действие этого приказа и на бизнес.

Предложение и проработка

"В законе прописано, что такое обезличивание персональных данных. И никто не мешает развивать технологии, используя методы деперсонификации, прописанные в приказе Роскомнадзора", - комментирует ситуацию замглавы ведомства Людмила Бокова.

Как рассказал газете заместитель генерального директора, директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов, на рабочей группе принято решение дополнительно проработать законопроект ко второму чтению в Госдуме.