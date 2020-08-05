Берегоукрепление и ремонт дороги у бухты Нагаева на Колыме завершится в 2021 году

ТАСС, 5 августа. Власти Магаданской области планируют в следующем году закончить работу по берегоукреплению и благоустройству набережной бухты Нагаева, включающей ремонт Портового шоссе - единственной дороги, связывающей морской торговый порт с Магаданом. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

По Портовому шоссе в регион доставляется около 80% грузов. Ранее областные власти сообщали журналистам, что участок этой дороги после ливней в 2014 году стал активно обрушаться. К его ремонту приступили только в 2019 году. Сумма заключенного контракта составила более 800 млн рублей, из них 403 млн рублей предоставило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, 403 млн рублей поступили через Минтранс РФ.

"Работы по берегоукреплению, ремонту дороги и благоустройству набережной бухты Нагаева должны завершиться в 2021 году", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации правительства, подрядчик уже завершил отсыпку береговой линии протяженностью 370 м. Возобновились работы по устройству новой подпорной стенки из сварного трубчатого шпунта протяженностью 240 м. В Магадан скоро придут изготовленные металлоконструкции - трубошпунт. Объем финансирования на этот год составляет 274 млн рублей. Сейчас идут подготовительные работы железобетонного оголовка. После этого будет проводится отсыпка грунта и песчано-гравийной смеси.

Проект ремонта шоссе включает устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки.