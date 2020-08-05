Сахалинская область направит в 2020 году 1 млрд рублей на региональный маткапитал

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Сахалинские власти в этом году направят 1 млрд рублей из бюджета области на выплаты регионального материнского капитала, который предоставляется в дополнение к федеральному. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

В Сахалинской области с этого года при рождении первого ребенка сняты возрастные ограничения для женщин. Теперь любая мама, родившая первого малыша, получает материнский капитал в размере 150 тыс. рублей. Ранее это могли сделать только женщины в возрасте от 19 до 25 лет включительно. Также изменения коснулись и выплат при рождении второго ребенка - они увеличились с 204 до 250 тыс. рублей.

"В этом году в областном бюджете на поддержку предусмотрен 1 млрд рублей. Средства можно направить на образование детей, платные медицинские услуги, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, на приобретение автомобиля", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации областных властей, в регионе материнский капитал уже оформлен более чем на 1,5 тыс. семей. Большинство родителей направляют средства на покупку автомобиля, улучшение жилищных условий, а также получают деньги в форме периодических выплат. Одно из обязательных условий предоставления материнского капитала - проживание на территории Сахалинской области не менее одного года непосредственно перед рождением или усыновлением ребенка.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Она продлевается как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Материнский капитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей.