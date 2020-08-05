Якутская летняя школа по развитию сельских территорий станет ежегодной

ЯКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Международная научная летняя школа "Устойчивое развитие сельских территорий в условиях глобального потепления", впервые организованная Арктическим государственным агротехнологическим университетом в этом году, станет ежегодной. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела международного и межрегионального сотрудничества вуза Ирина Дранаева в среду.

Международная школа проводилась с 6 по 20 июля с участием представителей России, США, Канады, Бразилии, Японии, Китая, Монголии, Узбекистана и Казахстана.

"Из-за непростой ситуации распространения коронавирусной инфекции во всем мире многие международные программы были перенесены или вовсе отменены. Однако мы решили провести летнюю школу вуза. Поступило более 150 заявок из девяти стран. Мы планируем, что летняя международная школа станет ежегодной", - рассказала Дранаева.

Она отметила, что по результатам летней школы будут изданы сборники статей в Арктическом государственном агротехнологическим университете и в одном из журналов Федерального университета Лавраса (Бразилия), который является международным партнером якутского вуза.

В университете ведется научно-исследовательская работа в сфере сельского хозяйства, инженерно-технического обеспечения АПК и лесного комплекса, совершенствования аграрного образования. Вуз сотрудничает с ведущими университетами мира: Гогенгейским университетом (Германия), университетом Лаваля (Канада), Сельскохозяйственным университетом Кракова (Польша) и другими.

Студенты вуза имеют возможность академической мобильности по программам Erasmus+ и UArctic. В вузе работают четыре научные школы, действует 30 студенческих научных кружков, научно-исследовательская работа организуется и проводится на 17 кафедрах, в лицензированных учебно-научных и исследовательских лабораториях.