Первый в ДФО Центр обучения добровольных пожарных открыли в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК. 5 августа. /ТАСС/. Активисты Хабаровского края создали Центр по обучению добровольных пожарных на средства президентского гранта. Он стал первой подобной организацией на Дальнем Востоке, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"В Хабаровском крае создан первый на Дальнем Востоке Центр по обучению добровольных пожарных. Проект удалось реализовать на деньги Фонда президентских грантов. Концепция центра вошла в число лучших региональных практик, заявленных на конкурс, и получила федеральное финансирование", - говорится в сообщении.

Организовать такой ресурсный центр предложили добровольцы пожарной охраны из района имени Лазо. В рядах активистов сейчас состоят 48 отделений численностью 304 человека. У общественников встал вопрос обучения навыкам пожарного дела. В центре новобранцы будут изучать способы тушения разных видов природных пожаров, освоят работу с мотопомпами, огнетушителями и другим оборудованием. Также они пройдут курсы по технике безопасности, профилактике лесных пожаров, оказанию первой помощи и проведению отдельных видов аварийно-спасательных работ. Программа обучения рассчитана на 40 часов теории и практики.

"Занятия в Центре бесплатные, пройти их сможет любой житель с 18 лет, если нет ограничений по здоровью. <…> Все, кто за время действия проекта успешно завершат подготовку, получат именной сертификат установленного образца. Первая группа добровольцев из села Бичевая уже сформирована и в сентябре приступит к обучению", - говорится в сообщении.

Работа Центра по обучению добровольных пожарных продлится до 2021 года. Фонд президентских грантов выделил на его организацию 1,6 млн рублей.

В рамках кампании по профилактике пожаров в Хабаровском крае выпустили также аудиокнигу о пожарной безопасности. Этот проект совместно с местным театром юного зрителя реализовали на базе краевого Центра противопожарной пропаганды и общественных связей. Книга будет распространяться бесплатно через интернет и образовательные организации. Звуковое пособие предназначено для воспитанников детских садов, учащихся школ, родителей и педагогов.