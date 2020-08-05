Эксперт: песок на пляжах является наиболее благоприятной средой для размножения бактерий

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Благоприятной средой для размножения бактерий и микробов из-за отсутствия дезинфекции является песок на пляжах у рек и озер. Попадание песка в организм отдыхающего через мелкие раны и микротрещины грозит заражением паразитическим заболеванием, сообщил ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в среду.

"Песок на пляже никогда не обрабатывается какими-либо дезинфицирующими веществами и на глубине в 5-6 см является самой благоприятной средой для обитания и размножения различных микроорганизмов, преимущественно возбудителей грибковых инфекций. Особенно опасен влажный песок, сухой и горячий несет меньше рисков, но они все равно есть. Поэтому не стоит закапываться в песок и строить песочные фигуры - попав в микротрещины и ранки на коже, эти возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза", - сказал он.

Лебедев отметил, что, отдыхая на пляжах у рек и озер, можно заразиться самыми различными инфекциями. В песке обитают простейшие, патогенные грибы, глисты, бактерии. Кроме того, споры грибов легко проникают в стопы, размокшие после купания. Другой распространенной проблемой, связанной с купанием, является церкариоз или зуд купальщика.

"Вызывают инфекцию церкарии - личинки, паразитирующие в крови у водоплавающих птиц и мелких грызунов и выделяющиеся в воду вместе с их испражнениями", - отметил Лебедев. Он пояснил, что эти микроорганизмы прикрепляются к человеческой коже в воде и проникают в нее, выделяя особый секрет. Это вызывает токсико-аллергическую реакцию, кожа краснеет, покрывается сыпью, и начинается сильный зуд. Церкарии обитают только в стоячей воде, но могут оказаться и в море, если оно загрязнено бытовыми стоками, или в него впадает речка.

"Обезопасить себя от церкариоза несложно - достаточно тщательно выбирать место для купания. Кроме того, не стоит забывать, что хождение в мокром купальнике и переохлаждение - это основные причины развития респираторных инфекций, цистита, уретрита и других воспалительных заболеваний", - подчеркнул Лебедев.