На Чукотке начались отборочные соревнования конкурса WorldSkills Russia

ТАСС, 5 августа. Отбор в полуфинал всероссийского чемпионата WorldSkills Russia начался на Чукотке, соревнования пройдут по четырем компетенциям, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

Впервые в истории России чемпионатов WorldSkills Russia отборочные соревнования для участия в финале проводятся в дистанционно-очном формате.

"Отборочные соревнования пройдут по четырем компетенциям: "Поварское дело", "Преподавание в младших классах", "Веб-дизайн и разработка", "Дошкольное воспитание". Первыми к соревнованиям по поварскому делу приступили в Чукотском северо-западном техникуме города Билибино, остальные участники будут состязаться в профессиональном мастерстве в Чукотском многопрофильном колледже в Анадыре. Завершатся соревнования 13 августа", - уточнили власти.

Победители отборочных соревнований смогут побороться за победу в финале VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, который пройдет с 6 по 21 сентября 2020 года. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту.