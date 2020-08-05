Глава Хабаровского края Дегтярев не собирается повышать себе зарплату

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату на этом посту, оставив ее такой же, как у прежнего главы региона Сергея Фургала. Об этом он сообщил журналистам в среду.

"[Заработная плата] такая же, как и у прежнего губернатора. Вы же видите, я пользуюсь абсолютно всем тем же: располагаюсь в кабинете прежнего руководителя, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом. [Повышать] не планирую, мне кажется, это неэтично", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос журналистов о планах по повышению заработной платы на посту главы региона.

Фургал, вступивший в должность губернатора региона осенью 2018 года, задекларировал в том же году около 5,5 млн рублей годового дохода. Сведений о доходах за 2019 год на сайте правительства края пока нет. Во время руководства регионом Фургал заявлял о сокращении трат на содержание правительства.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.