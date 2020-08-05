В Башкирии отмечают двукратный рост туристического потока летом

УФА, 5 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Башкирию вырос в два раза по сравнению с летом 2019 года, гостиничный фонд региона забронирован почти полностью до конца августа. Об этом ТАСС сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Салават Нафиков.

"Мы замечаем, что в большом количестве люди поехали отдыхать, мест в гостиницах и отелях до конца августа практически нет. Огромное количество людей сплавляется по рекам. Если даже берем природные парки и заповедники, у них посещаемость выросла в два раза. Один из природных парков в выходной посетило более 2 тыс. человек. Это количество зафиксировал контрольно-пропускной пункт", - сообщил Нафиков.

Некоторые объекты даже не могли справиться с наплывом туристов, местами образовались свалки мусора, было много машин и палаток возле водоемов. Увеличению турпотока также способствует проводимая работа по установке дорожных знаков. "Также увеличивают поток отдыхающих указатели, которые мы ставим у туристических объектов, люди открывают для себя новые места. До конца сентября мы планируем установить 1,5 тыс. указателей в республике, в том числе в Уфе. У нас огромное количество интересных объектов: реки, чистейшие озера, почти 200 гор высотой 1 тыс. метров, более 100 пещер, обладающих туристической привлекательностью", - добавил Нафиков.

Отдых на природе, пеший экотуризм - тренд этого года, считает он, после периода самоизоляции люди используют любую возможность выехать на природу. По данным регионального Госкомтуризма, в прошлом году республику посетили 2,7 млн туристов.