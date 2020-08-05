Нетрезвого пассажира, курившего в самолете, сняли с рейса Иркутск - Анапа в Барнауле

БАРНАУЛ, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности нетрезвого пассажира, курившего в самолете во время полета. Самолет Иркутск - Анапа сел на дозаправку в Барнауле - наряд полиции выехал по сообщению о нарушении, сообщается в среду на сайте Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

"Поступило сообщение о том, что экипажу самолета требуется наряд сотрудников транспортной полиции. На месте они установили, что житель Иркутска 29 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил в туалетной комнате самолета во время полета. На замечания бортпроводников он не реагировал и мешал другим пассажирам. Командир воздушного судна отказал мужчине в дальнейшем перелете, нарушителя задержали", - сообщает ведомство.

Мужчину доставили в дежурную комнату линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула для привлечения к административной ответственности. Составлены два протокола об административных правонарушениях - за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Медицинское освидетельствование подтвердило состояние легкого алкогольного опьянения задержанного авиапассажира.