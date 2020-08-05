Рыболовецкую компанию на Камчатке оштрафовали за мышьяк в 27 тоннах трески

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Камчатского края оштрафовал крупную рыболовецкую компанию Камчатки ООО "Витязь-Авто" за мышьяк в более чем 27 тоннах мороженой рыбы, сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

В декабре 2019 года в систему раннего оповещения Россельхознадзора "Сирано" поступили срочные отчеты о выявлении в продукции животного происхождения (треска без головы, мороженая) в количестве 27 160 кг c превышением по показателю "мышьяк" 7,5 мг/кг производства ООО "Витязь-Авто", говорится в сообщении.

"Указанные пробы были отобраны и направлены в научно-методическую ветеринарную лабораторию для проведения исследований на химико-токсикологические, микробиологические и паразитологические показатели. Установлено, что ООО "Витязь-Авто" продукцию ветеринарно-санитарной экспертизе не подвергало. Таким образом, предприятием нарушены требования двух технических регламентов", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что материалы дела Россельхознадзор передал в Арбитражный суд Камчатского края, 30 июля суд признал "Витязь-Авто" виновным и назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей. Пресс-служба отмечает, что сейчас данная продукция на складах рыболовной компании отсутствует.