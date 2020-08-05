Пострадавшим от ливней детсадам и школам Благовещенска выделили на ремонт 89 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Амурской области из казны региона направило 89 млн рублей на ремонт зданий двух школ и двух детских садов Благовещенска, пострадавших летом 2019 года от ливней. В некоторых из них работы завершатся к началу учебного года, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"В детских садах и школах города Благовещенска, пострадавших из-за проливных дождей лета 2019 года, идет капитальный ремонт. Для этого из областного бюджета выделено 89 миллионов рублей. Масштабные восстановительные работы к началу нового учебного года охватят второй корпус школы №17, главный корпус гимназии №1, детский сад №28 и четвертый корпус детского сада №35", - говорится в сообщении.

Пока ремонтные работы ведутся в здании одного пострадавшего учреждения - в гимназии №1. Здесь проведены работы по оштукатуриванию стен главного фасада, в планах ремонт кровли и балкона обсерватории. Срок сдачи работ - к началу учебного года. В остальных учреждениях ремонт продлится до конца года, пока на проведение работ проводятся аукционы.

В 2020 году капитальный ремонт запланирован в 42 образовательных организациях Приамурья.