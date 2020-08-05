Эксперт: в поездах и самолетах больше всего микробов содержится на выдвижных столиках

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Аэропорты и вокзалы могут быть источником инфицирования разными вирусами и бактериями. Наибольшее их количество содержится на выдвижных столиках и в кармашках впередистоящих кресел, сообщил ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"На поверхностях, которые окружают пассажира, сидящего в кресле самолета или купе, обнаруживается огромное количество самых разных микроорганизмов - возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций. Больше всего микробов на поверхности выдвижных столиков и в кармашке, расположенном на кресле впереди. Именно там, кроме журналов и инструкций, часто находятся остатки еды, использованные салфетки и прочий мусор", - сказал он.

Другим местом, наиболее подходящим для размножения микробов, является санузел и постоянно мокрая раковина. Чтобы исключить вероятность заражения чем-то в дороге, эксперт советует всегда, а не только в условиях пандемии, иметь при себе антибактериальные салфетки и гели. Также нельзя брать еду немытыми, не обработанными санитайзерами руками. Откидной столик и ручки кресел желательно протереть влажными дезинфицирующими салфетками.

"Пользоваться салфетками при открывании и закрывании двери туалета, а после его посещения протирать руки антибактериальной салфеткой. Не брать в дорогу вареную колбасу, готовые салаты, молочные продукты, все, что в тепле стремительно портится. Овощи и фрукты должны быть целыми, а помыть их лучше непосредственно перед едой", - отметил Лебедев, добавив, что мытье рук с мылом почти наполовину снижает риск развития диареи и острых кишечных инфекций.