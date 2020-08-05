Эксперт: эпидсезон гриппа пройдет легче, если граждане не будут пренебрегать вакцинацией

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Будущий эпидемиологический сезон гриппа и ОРВИ может пройти легче, если жители России сознательно отнесутся к вакцинации и не будут пренебрегать прививками. Такое мнение ТАСС высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Если народ будет сознателен в плане прививок, то [будущий эпидсезон] не должен быть тяжелее <...> Все зависит от того, как будет проведена вакцинальная кампания", - сказал ученный.

Ответственный подход к вакцинации также поможет гражданам защититься от обновленных штаммов вируса гриппа типов А и В, циркуляция которых предполагается в осенне-зимний период, отметил Гинцбург. "Если мы сделаем прививки против гриппа вовремя, то [циркуляция новых штаммов] ничем не чревата. Если не сделаем - то чревато тем, что старые прививки, которые мы делали в предыдущие годы, не будут нас защищать от новых антигенных вариантов штаммов гриппа, поэтому мы заболеем, - пояснил он. - Прививку от гриппа лучше делать каждый сезон".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что предстоящей осенью и зимой в стране появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались. Позже в Минздраве отметили, что вакцины против обновленных штаммов разработаны и смогут защитить россиян.