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Пандемия COVID-19
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Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, наибольшее число смертей приходится на США

ТАСС, 5 августа. Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в среду достигло 700 647. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

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По данным исследовательской организации, наибольшее число смертей приходится на США (более 156,7 тыс.), Бразилию (более 95,8 тыс.) и Мексику (более 48,8 тыс.). К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 18,4 млн человек.

К настоящему моменту коронавирус выявлен более чем у 18,4 млн человек. Больше всего случаев инфицирования (4 770 273) выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Бразилия (2 801 921), Индия (1 855 921) и Россия (861 423 - данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
БразилияМексикаСШАИндияРоссияКитайПандемия COVID-19
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