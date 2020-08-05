Роскачество рассказало, как правильно употреблять свежевыжатые соки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Роскачество рекомендует употреблять свежевыжатые соки в течение 15-20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины. Об этом говорится в сообщении организации.

"Многие витамины разрушаются под воздействием воздуха, перепада температур, в результате длительного хранения. Поэтому свежевыжатые соки рекомендуется употреблять в течение 15-20 минут после приготовления", - отмечается в сообщении.

В Роскачестве напомнили, что употребление в избыточном количестве фруктозы так же вредит организму, как и употребление в избыточном количестве обычного сахара. Кроме того, фруктоза может перерабатываться только в печени, а та часть фруктозы, которая не преобразовалась в глюкозу для получения энергии, сразу преобразуется в жир. Это приводит к излишнему накоплению жира, в том числе и в печени. При этом при приготовлении овощных и фруктовых соков дома может потребоваться 3-4 фрукта или 6-8 овощей.

Еще одно возможное последствие употребления свежевыжатых соков - эрозия зубной эмали, которая может возникнуть из-за воздействия пищевых кислот (например, лимонной, яблочной, щавелевой и других), которые есть во фруктах и фруктовых соках. Причем, напомнили в Роскачестве, воздействие соков более деструктивно, чем воздействие цельных фруктов. После употребления фруктов или фруктовых соков рекомендуется прополоскать рот питьевой водой для снижения кислотности.

Поскольку свежевыжатый сок содержит фруктовые кислоты и природный сахар, которые могут вызывать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и резкие колебания уровня глюкозы в крови, соки не рекомендуется пить на голодный желудок. Особенно эта рекомендация важна для людей с заболеваниями ЖКТ и нарушениями углеводного обмена, подчеркнули в Роскачестве.

Соковая диета

Эксперты отметили, что свежевыжатые соки в сбалансированной диете здорового человека никакой опасности не представляют, а приносят исключительно пользу. Однако в отношении различных соковых диет или о так называемого очищения на соках в Роскачестве пояснили, что такие процедуры могут быть связаны с рядом рисков. В частности, значительные колебания уровня сахара в крови опасно для людей с диабетом и нарушениями углеводного обмена. Кроме того, ограничение поступления пищевых волокон при очищении на соках негативно воздействует на кишечник.

По мнению Роскачества, такие процедуры приводят к недостаточному потреблению незаменимых жирных кислот. Часто во время очищения на соках из рациона полностью удаляются жиросодержащие продукты, даже полезные для здоровья. Возможно также возникновение дисбаланса электролитов, который может вызывать опасные состояния, связанные с большим поступлением жидкости и низким поступлением минеральных веществ, необходимых организму для передачи нервных импульсов, и расстройство пищевого поведения. Кроме того, как отметили специалисты, вес, который был потерян с помощью соковых диет, возвращается сразу, как только человек вернется к своему обычному питанию.