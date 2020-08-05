Эксперт: важность вакцинации от коронавируса обусловлена снижением иммунитета осенью

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Снижение коллективного иммунитета в осенне-зимний период у граждан является одним из важных критериев необходимости появления вакцины от коронавируса и старта вакцинальной кампании. Такое мнение ТАСС высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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"В понятие коллективного иммунитета мы вкладываем понятие не только приобретенного иммунитета, <...> а и специфический иммунитет - тот иммунитет, который определяется выработкой интерферонов. Летом он действительно повышается за счет солнца и витаминов, а осенью этот адаптируемый коллективный иммунитет, к сожалению, резко понижается и остается надеяться только на вакцину", - рассказал он.

Гинцбург также отметил, что если удастся вовремя нарастить необходимые мощности производства препарата и привить население, то это, совместно с иммунитетом тех, кто уже переболел коронавирусом, позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию перед возможной второй волной.

"Минздрав с Роспотребнадзором сейчас очень правильную политику проводят, что, насколько я знаю, начинают вакцинацию против гриппа на месяц - полтора раньше, чем в обычные сезоны, для того, чтобы потом, когда появится осенью вакцина против коронавируса, начать прививать уже не от гриппа, а, по возможности, от коронавируса", - добавил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.