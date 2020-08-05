Число бюджетных мест в Череповецком госуниверситете вырастет в 2021 году на 33%

ВОЛОГДА, 5 августа. /ТАСС/. Череповецкий госуниверситет, единственный опорный вуз Вологодской области, увеличит число бюджетных мест в 2021/2022 учебном году на 33%. Увеличение коснется инженерно-технических направлений - металлургии, химической технологии, строительства, сообщили ТАСС в вузе.

"По сравнению с 2020 годом прирост контрольных цифр приема в ЧГУ составит 33%, количество мест увеличится до 1 516. По очной форме обучения прирост составит 41,9%, увеличение до 1 128 мест. По заочной форме обучения прирост составит 16%, мест станет - 388. На бакалавриате контрольные цифры приема возрастут на 40,5% до 1 320 мест, на специалитете - на 21% до 46. В 2021 году увеличение бюджетных мест в ЧГУ будет иметь ярко выраженный региональный аспект, в первую очередь оно коснется инженерно-технических направлений: металлургия, химическая технология, строительство и других", - сообщили ТАСС в университете.

Вдвое увеличены контрольные цифры приема на направление "техносферная безопасность и природообустройство" с учетом экологической обстановки в городе. Вологодская область в качестве пилотных проектов внедряет стандарт "Умного города" в Череповце и Вологде, это отражено в количестве мест, выделенных на направления в информационной сфере, информационной безопасности. Регион одним из приоритетов определяет развитие внутреннего туризма, с чем связано увеличение контрольных цифр приема на "сервис и туризм". Большое внимание уделяется также развитию физической культуры, здорового образа жизни, чему будет способствовать подготовка бакалавров в ЧГУ по направлению "физическая культура и спорт", число мест по этому направлению возрастет вдвое.

"ЧГУ представляет Череповец и весь регион на федеральном уровне, от него зависит настоящее и будущее Вологодской области: образования, науки, промышленности, бизнеса, сферы услуг, экологии, спорта. Вуз продолжает активно развивать свои программы, нацеленные на международное сотрудничество, увеличивает количество вводимых в образование инноваций, в числе главных акцентов - научные исследования, проектное обучение и успешное трудоустройство выпускников. Увеличение бюджетных мест позволит большему количеству ребят встать на этот путь развития, получить высшее образование и найти себя в профессии. Что в свою очередь позволит ответить на актуальные вызовы региональной экономики", - отметил врио ректора Череповецкого госуниверситета Александр Стрижов.

Как уточнили ТАСС в вузе, в 2020 году число бюджетных мест возрастет незначительно, но их выделено вузу рекордное количество - 1 144, больше всего на информационных, инженерно-технических и педагогических специальностях. Согласно прогнозу трудоустройства выпускников этого года наиболее востребованными на рынке труда являются студенты направлений IT-образования, инженеры-металлурги, а также педагоги начального образования, более 90% которых были трудоустроены до момента выпуска. Самыми крупными работодателями традиционно выступают стратегические партнеры вуза - АО "Апатит" и подразделения ПАО "Северсталь".

Об университете

ЧГУ - опорный вуз Вологодской области, крупнейший научный, образовательный и культурный центр Вологодской области, в котором получают образование свыше шести тыс. студентов и аспирантов, работают более 400 преподавателей, в том числе более 250 докторов и кандидатов наук. Ведутся фундаментальные и прикладные научные разработки технического, педагогического, гуманитарного и естественнонаучного характера. Ежегодно вуз выпускает более одной тысячи человек, 30% выпускников - инженеры, 26% - педагоги, 19% - IT-специалисты, 17% - гуманитарии, 5% - экономисты, 3% - специалисты естественно-научных направлений. Вуз занимает пятое место в рейтинге вузов Северо-Западного федерального округа и 40-е место в группе классических университетов.