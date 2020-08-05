Минпросвещения хочет проверять цифровой контент для школьников на соответствие стандартам

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено разработать правила проверки электронного контента для школьников на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Такое мнение высказала замминистра просвещения Татьяна Васильева в интервью газете "Коммерсантъ".

"Принципиально важны два аспекта. Первый: экспертиза в традиционном понимании пока возможна только по отношению к учебникам. Для электронного контента еще предстоит обсудить и разработать правила верификации и модерации. Второй аспект: насколько этого контента достаточно для задач обучения и воспитания?" - сообщила Васильева, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, сегодня не для всех классов и тем школьной программы существует необходимый материал в цифровом формате. "В интернете есть неплохой контент по ярким, интересным, зрелищным темам. Но сказать, что, например, есть весь нужный и возможный контент для третьего класса по математике по всем урокам, нельзя", - пояснила замминистра.

Васильева также предположила, что Минпросвещения, скорее всего, будет проводить конкурс для тех, кто хотел бы со своим контентом войти в каталог ресурсов министерства. По ее словам, экспертизу цифрового материала будут проводить экспертные организации, научные институты, в том числе институты Российской академии образования.

"Систематизация и создание каталогов образовательного цифрового контента, соответствующего ФГОС, совершенно не означает, что весь остальной такой контент в интернете будет запрещен. Просто в помощь учителям и родителям появится общедоступный ресурс", - добавила Васильева.