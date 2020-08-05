МЧС открыло Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования ЧС на Курилах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев открыл новый Аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир в Южно-Курильском городском округе. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Центр оснащен современной техникой, новейшими системами мониторинга и прогнозирования метеообстановки, а также комплексами наблюдения за геодинамическими процессами. Наличие такого подразделения позволит усилить защиту населения и территории от опасностей природного и техногенного характера", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, аналогичный центр в скором времени заработает и на острове Итуруп. Зиничев вручил новому поисково-спасательному подразделению сертификат на девять единиц техники, а также наградил спасателей ведомственными наградами и пожелал сотрудникам нового спасательного центра профессиональных успехов.