Кабмин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград для всех россиян

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии для всех граждан России пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами. Документ опубликован в среду на сайте кабмина.

Из-за пандемии коронавируса с 6 апреля РЖД отменили поезда, следующие транзитом по территории Белоруссии и Литвы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Движение было возобновлено с 1 июля, но только для граждан, зарегистрированных в Калининградской области.

"Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России", - говорится в пояснительной записке к документу.