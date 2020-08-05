Власти Гонконга закрыли два рынка, где были выявлены случаи коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 августа. /ТАСС/. Санитарные власти Гонконга временно закрыли два продуктовых рынка, с которыми связывают ряд новых случаев заражения коронавирусом в мегаполисе. Об этом сообщила в среду радиостанция RTHK .

Речь идет о рынках, расположенных в районах Хунхом и Тогуавань в материковой части города. Среди инфицированных на этой неделе оказались сразу несколько сотрудников этих комплексов, включая торговцев рыбой. Это вызвало опасения, что рынки могут стать очагами инфекции, как это было во время вспышек коронавируса в Ухане и Пекине.

В настоящее время оба объекта закрыли для дезинфекции. Во вторник их проинспектировали медики, которые взяли для изучения образцы, в том числе с разделочных досок для рыбы. Специалисты расследуют возможные пути распространения вируса, но считают, что морепродукты, скорее всего, не могли стать источником заражения.

За последние две недели эпидемиологическая ситуация в Гонконге значительно ухудшилась. Во вторник число случаев заражения коронавирусом здесь увеличилось за сутки на 80, достигнув 3 669. Не менее 42 пациентов умерли.

На прошлой неделе местные власти ужесточили ограничительные меры. Населению запретили собираться группами больше двух человек и появляться где бы то ни было без защитных масок. 31 июля было озвучено решение о переносе на один год сентябрьских выборов в Законодательный совет этого специального административного района КНР.

Ранее власти Гонконга перевели госслужащих на удаленный режим работы, а также продлили ряд ограничений, связанных с закрытием спортзалов, бассейнов, баров, пляжей, ночных клубов, кинотеатров и Disneyland.