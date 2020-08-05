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В Минпросвещения считают, что отказ от очной формы образования стал бы неэффективной мерой

По словам замминистра просвещения Татьяны Васильевой, школа также подразумевает общение учеников, их воспитание, социализацию

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Полный переход на онлайн-образование в России был бы неэффективной мерой, заявила замминистра просвещения Татьяна Васильева в интервью газете "Коммерсантъ".

"Ни в коем случае нельзя рассматривать формирующийся подход к использованию цифровых образовательных технологий как стремление заменить очную школу заочной. Таких мыслей ни у кого нет. Скажу более жестко: это было бы неправильно и неэффективно", - заявила Васильева. По ее словам, школа также подразумевает общение учеников, их воспитание, социализацию.

При этом процесс создания сегодня в России цифровой образовательной среды призван "помочь очной школе стать более эффективной", добавила Васильева. Это потребует много работы при создании необходимой инфраструктуры в школах: их нужно подключить к интернету, оснастить компьютерами. Также для цифровой образовательной среды необходимо отобрать качественный контент и создать "общую коммуникационную среду для школьного общения".

Министерство просвещения России ранее сообщило, что намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать учебный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.

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