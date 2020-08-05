Эксперты считают, что открытие границы с Абхазией может сдержать рост цен на отдых в Сочи

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Открытие границы России с Абхазией позволит разгрузить пляжи Черноморских курортов, сдерживать рост цен в Сочи и разнообразить отдых россиян, рассказали ТАСС представители туристической отрасли.

Ограничения на пересечение границы с Абхазией, действовавшие из-за пандемии, были сняты 1 августа. В понедельник в пресс-службе сочинской таможни сообщали, что на минувших выходных границу с момента ее открытия пересекли более 30 тыс. человек.

Президент ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщила, что открытие границы с Абхазией может повлиять на остановку роста цен. "Есть вероятность, что остановится рост цен [на отдых на курортах Кубани]. Конечно, на то, что уже продано, никто цены снижать не будет, но в перспективе - возможно", - сказала она.

Косьмина заметила, что появление нового туристического направления на Черноморском побережье позволит разгрузить пляжи Сочи. Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС (объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края) Валентина Богданова уточнила, что подавляющее большинство путевок в Сочи на август, сентябрь и даже начало октября уже продано. А цены на путевки в Сочи в 90% случаях - "это цены прошлого года".

При этом генеральный директор крупнейшей в городе Сочи экскурсионной компании "Рута" Любовь Хорошилова отметила, что ко всему прочему это сделает отдых туристов более разнообразным за счет возможности посетить экскурсии в другой стране. "Они [туристы], действительно, проходят государственную границу и попадают в другой мир, в другую страну. Это абсолютно не похоже на Сочи и Россию, поэтому, конечно, туристам все интересно и любопытно", - сказала Хорошилова. По ее словам, спрос на экскурсионные поездки в Абхазию в настоящее время велик, "пока что Абхазия - это тренд №1, тренд сезона".

О туризме в РФ и Абхазии

Туризм в Абхазии пока не носит круглогодичный характер, поскольку в регионе в основном развит пляжный отдых. При этом некоторые крупные отели готовы к приему отдыхающих круглый год, многие россияне приезжают на отдых в Абхазию в новогодние и майские праздники. В курортном сезоне 2019 года в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали около миллиона туристов, подавляющее большинство из них - россияне.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, общий турпоток Краснодарского края составил около 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.