Более 60 тыс. россиян воспользовались упрощенным порядком оформления льготной парковки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 60 тыс. россиян с инвалидностью воспользовались упрощенным порядком оформления льготной парковки. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты РФ.

"За первый месяц действия нового порядка более 60 тыс. граждан с инвалидностью воспользовались возможностью быстрого оформления права на бесплатную парковку для автомобилей. С 1 июля 2020 года право водителя на льготный доступ к специальным местам на парковке определяется с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов (ФРИ)", - сказали в министерстве.

По словам первого замминистра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, гражданам с инвалидностью достаточно теперь разместить на автомобиль, который их перевозит, знак "Инвалид" и направить данные о транспортном средстве в реестр через личный кабинет на портале госуслуг.

"Данные обновятся во ФРИ уже в течение 15 минут. Заявление подается на один автомобиль, но благодаря скорости привязки гражданам с инвалидностью станет проще пользоваться такси или каршерингом. То есть право на льготную парковку получат те, кто в данный момент физически перевозит гражданина с инвалидностью", - сказал Вовченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

В Минтруде напомнили, что право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных местах имеют транспортные средства, управляемые и (или) перевозящие инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (I, II или III степени). Инвалиду, законному или уполномоченному представителю инвалида нужно подать заявление об использовании транспортного средства в Пенсионный фонд России через портал госуслуг, личный кабинет ФРИ в электронном виде. При этом, если гражданин не зарегистрирован на госуслугах, он может обратиться в МФЦ.

"Администраторы парковочных пространств могут получить подтверждение права гражданина на льготную парковку с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов. Для этого функционирует открытый публичный сервис проверки транспортных средств (ТС), управляемых инвалидом или используемых для перевозки инвалида. Для проверки достаточно ввести номер припаркованного транспортного средства, и система выдаст, есть ли оно в реестре", - добавили в министерстве.