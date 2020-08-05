Услуга экспресс-тестирования на коронавирус станет доступна во Внуково и Домодедово

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аэропорты Внуково и Домодедово заключили соглашение по запуску экспресс-тестирования прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирус с применением тест-систем производства российско-японской компании EMG ("Эвотек-Мирай Геномикс", портфельная компания РФПИ). Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Отмечается, услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут станет доступна в аэропортах в течение недели для всех категорий пассажиров. Результаты теста будут выдаваться на русском и английском языках.