В Хабаровске оштрафовали организаторов несогласованных акций в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Суд оштрафовал организаторов несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергей Фургала. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В рамках проведенных мероприятий получены сведения о противоправной деятельности организаторов, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1, 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По решению суда восемь организаторов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 116 тыс. рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что уполномоченными органами составлено 105 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов и шествий.

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания. Самые многочисленные проходят по выходным, люди собираются и в будни. Акции в Хабаровске начинаются на площади Ленина перед зданием правительства края, затем участники, выкрикивая лозунги, идут по центральным улицам города. Движение по центру города в это время затруднено.

По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.