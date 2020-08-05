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Глава Забайкалья запретил властям Читы принимать некачественно отремонтированные дороги

Александр Осипов также потребовал применять все возможные штрафные санкции и виды ответственности к подрядчикам, которые не соблюдают качество дорожных работ

ТАСС, 5 августа. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил администрации Читы штрафовать подрядчиков за некачественно выполненные дорожные работы и запретил принимать подобные объекты, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Я поручил, чтобы к тем подрядчикам, которые не соблюдают качество дорожных работ, применялись все возможные штрафные санкции и виды ответственности. Принимать городским властям некачественные работы запрещаю. Задача городского заказчика - принять объекты, которые будут служить годами", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Такое распоряжение Осипов дал после осмотра объектов, которые готовятся к сдаче по улицам Гончарова, Верхнеудинская, Шилова, Таежная, а также улично-дорожной сети перекрестка улиц Костюшко-Григоровича и Журавлева.

В 2020 году Забайкальский край получит дополнительно 223 млн рублей на восстановление дорожного хозяйства по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Средства пойдут на контрактацию объектов, которые планируется отремонтировать в 2021 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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