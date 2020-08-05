В России за сутки выявили 5 204 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 204, общее число заразившихся достигло 866 627. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0%), Севастополе (0%), Псковской области (0,1%), Карачаево-Черкесской Республике (0,2%), Республике Северная Осетия (0,2%).

Новые 687 случаев выявлены в Москве, 181 - в Свердловской области, 169 - в Ханты-Мансийском АО, 162 - в Московской области, 156 - в Санкт-Петербурге.

Сейчас в стране 185 601 человек продолжают лечение от COVID-19.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 555, всего уже выздоровели 669 026 человек.

В частности, за сутки были выписаны 1 329 пациентов в Москве, 462 - в Ямало-Ненецком автономном округе, 360 - в Иркутской области, 354 - в Ханты-Мансийском АО, 303 - в Мурманской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 139, в частности, 18 пациентов умерли в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, семь - в Иркутской области, по шесть в Тамбовской, Тульской и Свердловской областях.