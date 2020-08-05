Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,97

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до отметки 0,97. В Москве этот показатель также оказался ниже уровня предыдущего дня и составил ровно 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу с 14 июля.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель находится выше единицы. В Подмосковье он составил 1,1, что на 0,03 ниже, чем во вторник.

Улучшается ситуация с заболеваемостью в Нижегородской области, здесь показатель впервые с середины июня опустился до 0,8. В Свердловской области коэффициент составил 0,89, в Челябинской области - 0,9, в Иркутской области и в Красноярском крае - 0,94, в Ростовской области - 0,97, в Санкт-Петербурге - 0,98.

В Ханты-Мансийском автономном округе, как и в Москве, показатель равен единице.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.