До 2025 года благоустроят центр Архангельска, включая деревянную застройку

АРХАНГЕЛЬСК, 5 августа. /ТАСС/. Центр Архангельска, включая участки исторической деревянной застройки, будет благоустроен к 2025 году, написал в среду в своем официальном Telegram-канале врио главы Архангельской области Александр Цыбульский.

"В ходе первого этапа, до 2025 года, мы преобразим центр города. Главные изменения коснутся четырех приоритетных зон: набережной Северной Двины и первой линии застройки, университетских кампусов, участков исторической деревянной застройки (там особое внимание будет уделено сохранению исторического облика Архангельска), участков для новой застройки, где сейчас сконцентрировано аварийное жилье", - написал Цыбульский.

Сейчас завершается работа по подготовке программы развития городской среды Архангельска, она будет представлена в правительство России. Работа ведется по поручению вице-премьера Юрия Трутнева.

На протяжении нескольких месяцев специалисты КБ "Стрелка" проводили анализ общественного мнения, собирали предложения граждан и указания специалистов. "Конечная цель нашей общей работы - сделать Архангельск современным, комфортным для проживания мегаполисом, сохранившим при этом свою самобытность и соответствующим запросам граждан", - добавил Цыбульский, уточнив, что для решения ряда задач потребуется дополнительное федеральное финансирование и привлечение частных инвесторов.