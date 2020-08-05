Участников несогласованных автопробегов в поддержку Фургала оштрафовали на 3,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Участники несогласованных автопробегов в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала получили штрафы на общую сумму в размере 3,5 млн рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Направляем информацию о правонарушениях, фиксируемых во время массовых акций. Обращаем внимание на то, что, к сожалению, штрафы уже достигли 3,5 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что оштрафованы владельцы транспортных средств, участвующих в несогласованных автопробегах по улицам Хабаровска. Зарегистрировано свыше 2,8 тыс. административных правонарушений. Штрафы назначены за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, совершение повторных нарушений. Части автовладельцев вручили письменные предостережения о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях.

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, их начали проводить после его задержания. Акции в Хабаровске начинаются на площади Ленина перед зданием правительства края, затем люди, выкрикивая лозунги, идут по центральным улицам города, на которых им сигналят автомобили. Движение по центру города в это время затруднено. Проводилось также несколько автопробегов в поддержку Фургала.