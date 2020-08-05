ВЦИОМ: большинство россиян не одобряют введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Три четверти россиян (78%) выступают против введения обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку для всех выпускников школ. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте центра.

Согласно материалам опроса, треть респондентов (31%), выступающих против обязательного ЕГЭ по иностранному языку, считают, что экзамен является личным выбором каждого. Еще 27% опрошенных отметили, что ЕГЭ по иностранному нужен не всем. В качестве других причин россияне называют низкий уровень преподавания иностранных языков в школах (14%), а также отсутствие предрасположенности к его изучению (14%).

При этом практически каждый пятый участник опроса (16%) считает, что ЕГЭ по иностранному языку необходимо сделать обязательным. Такая позиция обусловлена тем, что детям следует знать иностранный язык (44%), это дает больше возможностей для дальнейшей учебы и работы (20%). Порядка 19% россиян считают, что язык нужен для путешествий, общения за границей, еще 14% опрошенных уверены, что иностранный язык нужен для развития ребенка в целом, а также для расширения его кругозора.

Из материала опроса также следует, что каждый второй россиянин (54%) считает, что сейчас не обойтись без изучения иностранных языков, причем этот показатель снизился на девять процентных пунктов с 2019 года. Чаще всего так отвечают молодые россияне в возрасте 18-24 лет (62%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (60%). Каждый третий участник опроса, напротив, полагает, что изучать языки полезно, но без них можно обойтись - 36%, причем чаще всего такой позиции придерживаются респонденты в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет (43% и 40% соответственно). Один из десяти опрошенных уверен, что сегодня без изучения иностранных языков легко можно обойтись (9%), чаще - жители сел (14%).

В целом большинство россиян (80%) утверждают, что им важно, чтобы их дети свободно владели каким-либо иностранным языком, причем для каждого третьего (30%) это крайне важно (чаще для тех, у кого есть высшее или неполное высшее образование (37%) или дети дошкольного (38%) и школьного (37%) возраста). Неважно, будут ли их дети разговаривать на иностранном языке, для 17% россиян, чаще для тех россиян, чьи дети уже старше школьного возраста (22%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 августа среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.