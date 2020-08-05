В Карелии у двух выписанных после лечения пациентов вновь выявили коронавирус

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. /ТАСС/. У двух жителей Карелии, которые лечились от коронавируса и были выписаны с отрицательными результатами анализов, вновь была выявлена инфекция. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

По их данным, заразившиеся пациенты по итогам лечения сдали три теста на COVID-19 перед выпиской, результаты были отрицательные. Однако через некоторое время они вновь обратились к врачам, повторные анализы показали присутствие коронавируса в организме.

В среду министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал об этой ситуации на своей странице "ВКонтакте". "Сложно говорить о повторных случаях инфицирования или заболевания ковид. Это может быть связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета. Все алгоритмы лечения, диагностики и динамического контроля соблюдены", - отметил он.

Как уточнили в Минздраве, в причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за время пандемии в Карелии выявили 2 466 случаев заражения, в том числе 48 - за последние сутки. Выздоровели 1 666 пациентов, умерли - 18.