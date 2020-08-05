Вузы смогут получить гранты в размере 300 млн рублей на создание инжиниринговых центров

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого российские вузы и научные организации смогут получить гранты в размере 300 млн рублей на создание и развитие инжиниринговых центров. Документ об этом опубликован в среду на сайте кабмина.

"Высшие учебные заведения и научные организации смогут получить гранты на создание инжиниринговых центров, предоставляющих проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги", - говорится на сайте правительства.

Уточняется, что максимальный размер гранта в рамках одного соглашения составит 300 млн рублей. Средства можно направить на приобретение оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, патентные сервисы и транспортные услуги.

Для участия в отборе на получение гранта нужно представить собственную программу развития инжинирингового центра. В ней необходимо отразить, к каким результатам приведет получение субсидии. Заявку рассмотрит межведомственная комиссия, по итогам конкурса будет сформирован рейтинг соискателей. Отмечается, что мероприятия из программы должны минимум на 30% финансироваться из внебюджетных источников.

Рассчитывать на господдержку могут организации, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру ликвидации или банкротства.

"Эта мера поддержит вузы и научные организации, обладающие достаточным потенциалом для оказания инженерно-консультационных услуг, поможет сформировать сеть инжиниринговых центров, работающих напрямую с промышленными предприятиями", - сообщается на сайте правительства.