Еще одна префектура в Японии вводит режим ЧС из-за роста заражений коронавирусом

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Центральная префектура Айти ввела локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. Об этом заявил в среду на пресс-конференции губернатор префектуры Хидэаки Омура.

"Режим ЧС будет действовать с 6 по 24 августа. Я призываю жителей Айти воздержаться от ненужных и несрочных перемещений, в том числе через границы префектуры в другие регионы", - сказал он.

Префектура Айти с административным центром в городе Нагоя находится в центральной части основного острова Хонсю. Ее население составляет порядка 7,5 млн человек. Там сосредоточены многочисленные промышленные предприятия.

Последние девять дней в префектуре выявляют более 100 новых случаев коронавируса в сутки, что и подтолкнуло власти ввести ограничительные меры. Помимо Айти ранее на такой же шаг пошла южная префектура Окинава и центральная Миэ.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 41,4 тыс., зафиксированы 1 035 летальных исходов. Резкий рост количества новых инфицированных наблюдается в ряде регионов страны, в том числе в Токио, однако правительство заявляет, что ситуация пока не требует повторного введения режима ЧС.