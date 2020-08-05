Нефтяники ликвидировали в Оренбуржье три амбара с отходами бурения 50-летней давности

ОРЕНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Нефтяная компания "Новый поток" (НКНП) вывезла и утилизировала токсичные отходы, складированные в шламовых амбарах с 1960-1970-х годов в районе бурения скважин рядом с национальным парком "Бузулукский бор" в Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой предприятия.

"Экологическая служба НКНП успешно завершила проект ликвидации трех исторических нефтяных амбаров. На программу по зачистке и рекультивации шламовых хранилищ, оставшихся после деятельности нефтяников прошлого столетия, было выделено порядка 20 млн рублей", - сказано в сообщении с уточнением, что шламовый амбар представляет собой природоохранное сооружение, предназначенное для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов бурения нефтяных скважин (буровой шлам, отработанные буровые отходы, буровые сточные воды).

С площадок, расположенных вблизи четырех ликвидированных скважин Могутовского месторождения, по данным компании, вывезено свыше тысячи кубометров грунта, загрязненного нефтесодержащей жидкостью третьего класса опасности. Работы произведены специализированной подрядной организацией. Два ликвидированных амбара располагались в водоохранных зонах водоемов Бузулукского бора, отмечается в сообщении. Вывезенный загрязненный грунт прошел обработку и утилизацию на полигоне в Самарской области.

"Технология бурения и освоения нефтяных скважин в 1960-1970-е годы не предполагала утилизацию или вывоз отходов (содержащих нефть). В то время отходы бурения в виде отработанного бурового раствора, бурового шлама и буровых сточных вод складировали в земляные амбары без гидроизоляции на глубину до трех метров, в результате чего загрязнялся плодородный грунт, возникала угроза попадания нефтесодержащей жидкости в водные объекты. Длительное время исторические амбары проявлялись на поверхности мазутными либо битумными пятнами черного цвета со слабым характерным запахом нефтепродуктов", - объясняется в сообщении компании.

Шламовые амбары как потенциально опасные источники загрязнения окружающей среды находились на контроле сотрудников Института Степи УрО РАН и экологов ООО "Нефтяная Компания "Новый Поток", добавили в пресс-службе предприятия. Их зачистка на территории бора реализована по инициативе руководства компании сверх лицензионных обязательств по приведению в безопасное состояние аварийных скважин, пробуренных в границах Гремячевского, Могутовского и Воронцовского месторождений в 1960-1970-х годах.

Нефтяной промысел вблизи соснового леса

Национальный парк "Бузулукский бор" в Оренбургской области соседствует с нефтяными скважинами, пробуренными в ходе геологоразведочных работ в 1960-1970-е годы и с тех пор остававшимися бесхозными. По результатам анализов фонового состояния окружающей среды, проведенных в 2014-м и 2016 годах, стало понятно, что большая часть этих скважин является источником экологического риска, нефтегазопроявлений вокруг устьев с каждым годом становилось все больше. Один из пунктов лицензионных обязательств НКНП предусматривает проведение "опережающих работ по переликвидации и переконсервации экологически опасных скважин". Ранее со ссылкой на руководство предприятия ТАСС сообщал, что более 60% нефтяных скважин около нацпарка в Оренбуржье экологически безопасны, проведена их переконсервация.