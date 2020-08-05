Минтруд считает, что законопроект об удаленной работе решит проблему с переработками

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Законопроект о регулировании удаленной занятости призван решить проблему с переработками. В нем рассматриваются особенности заключения трудового договора о дистанционной занятости, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда.

"В законопроекте рассматриваются особенности заключения трудового договора о дистанционной работе работодателя с работником, в том числе время начала и окончания рабочего дня, также право работника на неприкосновенность времени отдыха", - рассказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что законопроект предполагает закрепление трех видов занятости: дистанционная удаленная занятость, временная дистанционная удаленная занятость и комбинированная.

"Это позволит легализовать сложившиеся формы взаимоотношений работодателя и работника. Законопроект о внесении поправок в Трудовой кодекс регулирует такие значимые вопросы, как оплата переработок; совмещение удаленной работы и работы в офисе; компенсация расходов, возникающих при выполнении работы из дома; порядок действий при оперативном переводе сотрудников на удаленную занятость", - добавили в Минтруде.

Кроме того, в министерстве отметили, что в настоящее время статистических наблюдений по фактической продолжительности рабочего дня и продуктивности работников при удаленной работе Минтрудом не проводилось.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС отмечал, что почти 4,6 млн россиян сейчас трудятся удаленно - это около 9% трудоустроенных граждан.

О законопроекте

В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 ТК РФ. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в том числе "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.