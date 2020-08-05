Минздрав сообщил об увеличении числа маркированных лекарств за месяц более чем в 2,5 раза

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Число маркированных лекарств, поступивших в оборот, увеличилось более чем в 2,5 раза - до 325,8 млн упаковок за месяц, сообщили в среду в пресс-службе Минздрава.

"1 июля в России стартовала обязательная маркировка лекарственных препаратов. Динамика введения лекарств в оборот растет. По данным на 31 июля, в обороте находилось более 325,8 млн упаковок маркированных лекарственных препаратов. За месяц их количество увеличилось более чем в 2,5 раза. <...> Выпущенные до 1 июля немаркированные препараты могут находиться в обороте до истечения срока годности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что благодаря системе маркировки можно отслеживать движение каждой упаковки лекарственного препарата, что позволяет усилить контроль за качеством лекарственного обеспечения.

"В частности, на особом контроле в системе находится ввод в гражданский оборот препаратов, спрос на которые повышается в осенне-зимний сезон, а также лекарств, используемых для больных новой коронавирусной инфекцией. Например, в системе маркировки отражены данные об обороте более 125 тыс. упаковок препаратов для лечения COVID-19, выпускаемых российскими производителями - не считая тех, что выданы для медицинского применения в стационарах", - говорится в сообщении.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, всех остальных лекарств - 1 июля текущего года. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. В Минздраве отметили, что число эмитированных для лекарств кодов Data Matrix превысило 2 млрд. "В настоящее время в системе маркировки зарегистрировано почти 70 тыс. участников - это как российские, так и зарубежные юридические лица из 56 государств. За прошедший месяц количество участников системы увеличилось на 2 700", - сообщили в пресс-службе.