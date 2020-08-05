Законопроект о борьбе с травлей в интернете внесут в Госдуму осенью

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Законопроект о борьбе с преследованием в интернете, включающий институт судебного запрета, внесут на рассмотрение Госдумы осенью. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замглавы комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Осенью внесем", - сказал Боярский, отвечая на соответствующий вопрос.

Парламентарий не стал уточнять виды и размер планируемых наказаний за травлю в сети. "Там даже не столько уголовная ответственность, сколько вводится и внедряется новый институт - институт судебного запрета [организатору травли общаться с жертвой преследования] . Это совершенно новая история для нашего правового пространства", - отметил он.

По его словам, сейчас депутаты и эксперты дорабатывают формулировки документа. "Осенью соберемся на [рабочую] группу, представим", - добавил Боярский.

Ранее Боярский сообщал ТАСС, что межфракционная рабочая группа Госдумы по борьбе с преследованием в интернете делает упор на гражданско-правовые механизмы регулирования, в частности, прорабатывает механизм судебного запрета на контакты организатора травли в интернете с его жертвой. При этом он назвал "малореалистичным" введение миллионных штрафов за травлю в сети.