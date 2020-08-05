ЛДПР планирует провести в Москве митинг в поддержку Фургала

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Члены партии ЛДПР намерены провести в Москве митинг в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил в среду лидер партии Владимир Жириновский в ходе общения с участниками форума "Территория смыслов".

"Мы защищаем его, помогаем ему. 22 августа проводим митинг в защиту Фургала", - сказал он. По словам Жириновского, у партии есть место для проведения такого митинга, даже если действующие в столице ограничения на массовые мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса, не позволят провести акцию на улицах города. Других подробностей о готовящемся мероприятии, а также о том, подавалась ли уже официальная заявка на его проведение, Жириновский не привел.

Лидер ЛДПР также в очередной раз подчеркнул, что в партии не знали о событиях 2004-2005 годов, в которых мог быть замешан Фургал.

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста 9 июля. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 гг. в Хабаровском крае и Амурской области.